Фотомодель во время съемки смыла со скалы мощная волна. Видео

Едва не закончилась серьезными травмами для американской фотомодели Кейт Аптон съемка для одного из глянцевых журналов. Инцидент произошел в Арубе.

Девушка встала на небольшую скалу посреди Карибского моря, но тут ее сбила с ног накатившая сзади сильная волна, и модель свалилась в воду. Видео происшествия позже было размещено в "Инстаграме."

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) Фев 13, 2018 в 10:08 PST

Позже модель призналась, что идея для съемки ей изначально понравилась. Но как только она залезла на скалу и посмотрела вниз, то почуяла, что это может плохо закончиться.

Кейт говорит, что отчасти виновата в падении и юбка, которая была слишком тяжелой. Ассистенты помогли девушке подняться, после чего съемка продолжилась, передает РИА Новости.