Собчак решила снять Путина с выборов

Иск об отмене регистрации кандидатуры Владимира Путина на мартовских президентских выборах подала в Верховный суд России его конкурентка по избирательной кампании Ксения Собчак. По мнению телеведущей, Путин не может быть кандидатом, поскольку уже неоднократно занимал должность президента.

Кроме трех президентских сроков, Владимир Путин с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года выполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина, сообщает РБК. При этом в декабре прошлого года, когда Путин заявил о своем желании снова претендовать на президентское кресло, Собчак отметила: "Кто-то сомневался, что будет иначе? Путин будет и через шесть лет, и пока здоровье будет позволять".

Ксения Собчак рассказала, что сообщила Путину о своем желании идти в президенты в августе 2017 года, когда глава российского государства приехал на интервью для фильма об отце Ксении Анатолии Собчаке. Тогда Путин, утверждает Ксения Собчак, очень удивился. Но, по ее заявлению, прийти к нему на интервью, промолчать о том, о чем бы через пару недель Путин узнал бы из газет, было бы неверно.

"Мне кажется это странным, тем более что у моей семьи была история отношений с президентом", — добавила Собчак.

Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты восемь человек. Это представляющая "Гражданскую инициативу" Ксения Собчак и самовыдвиженец Владимир Путин, Владимир Жириновский от ЛДПР, Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России", Борис Титов от "Партии Роста", Григорий Явлинский от "Яблока", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" и Павел Грудинин от КПРФ.

Пока поездка Ксении Собчак и ее присутствие на благотворительном завтраке с президентом США Дональдом Трампом никак не отразилась на рейтинге кандидатки на высший государственный пост. За нее, по данным ВЦИОМ, готов проголосовать один процент избирателей. Это на 0,2 процента больше, чем готовы отдать голосов Григорию Явлинскому. За Бабурина хотят проголосовать полпроцента россиян, еще меньше за Титова – 0,2 процента и за Сурайкина – 0,1 процента.

В тройку лидеров пока входят Путин – 71,5 процента голосов, Павел Грудинин – 7,3 процента и Владимир Жириновский – 5,5 процента. При этом личный рейтинг Грудинина на 2,5 процента ниже рейтинга выдвинувшей его в президенты партии. На 3,2 процента уступает своей партии в рейтинге и Владимир Жириновский. Но у Грудинина при этом шансы по опросам общественного мнения в борьбе с Жириновским оцениваются выше, чем в противостоянии Зюганова с Жириновским.