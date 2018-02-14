Олимпиец из Словении призвал освободить осужденного рэпера

19-летний сноубордист из Словении Тит Санте во время Олимпиады в Пхенчане выразил поддержку американскому рэперу Мику Миллу, который в настоящий момент находится в тюрьме за различные правонарушения, сообщает Uproxx.

Ожидая результатов заезда, Тит Санте продемонстировал журналистам свою доску, на которой был написан хештег #FreeMeekMill ("Свободу Мику Миллу").

Неизвестно, поможет ли такое заявление осужденному музыканту, однако сам Санте потерпел на Играх фиаско. Он не прошел квалификацию, оказавшись на 25 месте в общем зачете.

Ранее в поддержку бывшего спутника Ники Минаж высказывались многие звезды шоу-бизнеса и спорта — Джей Зи, Леброн Джеймс и спортсмены из команды по американскому футболу "Philadelphia Eagles", победители последнего "Супербоула".