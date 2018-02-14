Немецкие саночники Вендль и Арльт выиграли Олимпиаду в двойках

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее разыгран предпоследний комплект наград в санном спорте. В споре экипажей на санях-двойках победу праздновали немецкие атлеты Томас Вендль и Тобиас Арльт, которые в первой попытке установили рекорд олимпийской трассы – 45,820 секунды.

В пятерке лучших экипажей мира по две команды из Германии и Австрии. Австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер стали вторыми, а немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен – третьими. К слову, Вендль и Арльт стали трехкратными олимпийскими чемпионами.

Два российских экипажа, к сожалению, не попали даже в десятку лучших. Александр Денисьев и Владислав Антонов на 11-м месте, Андрей Богданов и Андрей Медведев – на 16-м.