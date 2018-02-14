В Шри-Ланке обрушилось здание. Есть погибшие

Как минимум семь человек погибли в результате обрушения здания в одном из районов Коломбо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Шри-Ланки.

Sri Lankan police say at least seven people have died in a building collapse in a busy area of the capital. People searching for people who may be trapped. https://t.co/QW9SOxmuQ9 — The Associated Press (@AP) 14 февраля 2018 г.

По сведениям местных СМИ, это было хранилище чая. В момент обрушения, по данным полиции, там находились не менее 12 человек, некоторые оказались под завалами, передает RT.