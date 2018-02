В Шри-Ланке обрушилось здание. Есть погибшие

Как минимум семь человек погибли в результате обрушения здания в одном из районов Коломбо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Шри-Ланки.

Sri Lankan police say at least seven people have died in a building collapse in a busy area of the capital. People searching for people who may be trapped. https://t.co/QW9SOxmuQ9