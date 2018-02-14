ЦИК ответил пожаловавшейся на Путина Собчак

"Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, — ответил на претензии Ксении Собчак к выдвижению Путина кандидатом на выборы зампред Центризбиркома России Николай Булаев. — Удивляет, Собчак только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему".

По его словам, судебные решения по этому вопросу уже были. Николай Булаев подчеркнул, что есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Путина нет. Он считает, что Собчак действует на эмоциях и ей не стоит подавать в ЦИК жалобу. Между тем, Ксения Собчак обратилась в Верховный суд с иском на регистрацию Путина кандидатом в президенты на мартовских выборах 2018 года, напоминает "Интерфакс". Кроме трех президентских сроков, Владимир Путин с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года выполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина, подчеркнула Собчак.

По мнению Собчак, которая проконсультировалась с юристами, Путин по Конституции не имеет права выдвигаться в президенты, так как занимал ее уже два срока подряд. Официальное письмо с обоснованиями иска будет направлено в суд уже 14 февраля, заверила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты восемь человек. Это представляющая "Гражданскую инициативу" Ксения Собчак и самовыдвиженец Владимир Путин, Владимир Жириновский от ЛДПР, Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России", Борис Титов от "Партии Роста", Григорий Явлинский от "Яблока", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" и Павел Грудинин от КПРФ.