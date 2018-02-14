Михаил Саакашвили прибыл к семье в Голландию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды, где проживает его жена и сыновья. В амстердамском аэропорту Схипхол он был замечен журналистами. Адвокат Саакашвили Оскар Хаммерстейн подтвердил эту информацию.

Ранее Саакашвили заявил на пресс-конференции в Варшаве, что намерен восстановить свое украинское гражданство и не планирует обращаться к польским властям за политическим убежищем.

Как отмечает "Интерфакс", Михаил Саакашвили женат на 48-летней Сандре Рулофс, являющейся уроженкой голландского Тернсзена. Пара воспитывает двух сыновей.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

Михаил Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу 12 февраля. Грузинский политик сразу заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.