Уфимец убил беременную любовницу, чтобы не расстраивать беременную жену

В лесу вблизи села Федоровка Калининского района Уфы 8 февраля полиция обнаружила тело беременной женщины с ножевым ранением.

О пропаже беременной женщины правоохранители знали еще с 9 декабря, когда в полицию с заявлением обратились ее родственники. Поиски велись почти два месяца. В тот же день, когда ее тело нашли, по подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний местный житель.

Следователи провели допрос задержанного мужчины. Он признал свою вину.

На допросе подозреваемый сообщил, что он женат, его супруга беременна, и убийство беременной любовницы он совершил из страха быть разоблаченным женой.

В комментарии РИА Новости источник в правоохранительных органах города отметил, что в данный момент эксперты устанавливают причину смерти женщины. Предположительно, она была на 24-й неделе беременности.