Стрельба около штаб-квартиры разведки США: трое пострадали

Три человека пострадали в результате стрельбы рядом со штаб-квартирой Агентства национальной безопасности (АНБ) в Мэриленде.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным один человек был задержан. Детали инцидента не сообщаются.

Агентство национальной безопасности США является подразделением Пентагона, входящее в состав Разведывательного сообщества на правах независимого органа. Занимается радиоэлектронной разведкой и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений США. По числу военнослужащих и вольнонаёмных сотрудников и по размеру бюджета является крупнейшим в США разведывательным ведомством.