Луганск и Донецк внесли в списки на обмен 18 россиян

Все 18 россиян внесены в списки на обмен с Киевом представителями Донецкой и Луганской народных республик. При этом украинский спецпредставитель по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук подчеркнул, что проблемы с освобождением возникают у украинской стороны.

При этом лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" подчеркнул, что надеется, что Киев будет ставить во главу именно освобождение украинских граждан, а не дискутировать о том, кого можно, а кого нельзя при этом освобождать. Более того, Медведчук заверил, что переговоры по обмену украинских граждан ведутся и с Россией, сообщает "Интерфакс".

По его словам, никогда не останавливались переговоры и по поводу освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станистава Клыха. Предварительные переговоры идут и по поводу Романа Сущенко. Он пока еще не осужден.

При этом Виктор Медведчук отказался публично говорить о том, какие предложения обсуждаются.