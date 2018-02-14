После двух периодов россияне играют вничью со словаками на Олимпиаде

Российские хоккеисты в южнокорейском Пхенчхане проводят первый матч в рамках олимпийского турнира. Подопечные Олега Знарка встречаются с командой Словакии. После двух периодов счет в матче ничейный – 2:2.

Второй период прошел при обоюдных атаках. Обе команды играют в силовой хоккей и применяют много силовых приемов. В конце периода россияне остались в меньшинстве. Сначала две минуты "заработал" Александр Барабанов, но спустя несколько минут словак Марсель Хащак также присел на скамейку штрафников. Однако в формате 4 на 4 команды сыграли 15 секунд, у российской команды удалился Сергей Калинин.