"Аэрофлот" меняет правила перевозки музыкальных инструментов

В "Аэрофлоте" решили пойти навстречу многочисленным пожеланиям лучших музыкальных коллективов и увеличить допустимые размеры ручной клади с 115 до 135 сантиметров по сумме трех измерений для музыкальных инструментов, перевозимых в салоне. Нововведение позволит перевезти большую часть инструментов в салоне воздушного судна.

Кроме того, в отношении перевозки гитар, размеры которых превышают 135 сантиметров по сумме трех измерений, будет допускаться их размещение в салоне самолета в зависимости от типа воздушного судна и его технических возможностей при условии, что пассажир направит соответствующий запрос в авиакомпанию не менее чем за 36 часов до вылета.

В случае перевозки музыкального инструмента в качестве ручной клади такой инструмент станет единственным местом ручной клади, допускаемым к перевозке в салоне самолета. Правила вступают в силу с 15 февраля 2018 года и соответствуют лучшим мировым практикам ведущих авиаперевозчиков, отметили в компании.

Всю необходимую информацию можно будет получить на сайте и в колл-центре "Аэрофлота".