Калифорнийские пингвины ищут любовь с помощью валентинок. Видео

Биологи из Калифорнийской академии наук подарили валентинки живущим при институте очковым пингвинам. Предназначенные специально для птиц подарки ко Дню всех влюбленных сделаны из войлока. С помощью них пингвины привлекают внимание самок, сообщает Euronews.

С помощью войлочных сердец пингвины строят и украшают свои гнезда. Праздничное оформление жилища привлекает самок и увеличивает шансы птиц найти свою вторую половинку.

Смотрители академии говорят, что считают своим долгом помогать птицам в делах амурных.

Ранее сообщалось, что британец шлет своей жене одну и ту же валентинку уже 39 лет.