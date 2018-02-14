В Калининграде загорелся корабль "Неустрашимый"

На корабле, стоящем на ремонте на территории судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде, произошел небольшой пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, возгорание произошло в носовой части сторожевого корабля "Неустрашимый". Пожар был быстро локализован.

Судно находилось на ремонте с 2014 года. Боекомплект был снят, а горюче-смазочные материалы на корабле отсутствуют.