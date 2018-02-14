Женщина погибла под колесами поезда в московском метро

Женщина погибла на станции столичного метро "Царицыно" после падения на рельсы в момент прибытия поезда.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам трагедия произошла около 16.33 мск. 52-летняя москвичка упала на рельсы перед прибывающим на станцию "Царицино" поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. В итоге женщина скончалась на месте. Ее тело было извлечено около 16.50 мск. После этого на пути было подано электричество и возобновлено движение поездов.

О случившемся доложено в прокуратуру на Московском метрополитене.