Американские хоккеисты сенсационно проиграли сборной Словении

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане стартовал мужской хоккейный турнир. В группе "В", где выступает и команда Олимпийских атлетов из России, встречались сборные США и Словении. Американцы вели 2:0 после двух периодов, но в итоге выиграли с минимальным перевесом – 2:1.

Матч получился с открытым финалом. Чувствовалось, что в обеих командах еще не все отлажено в плане взаимопонимания. Поначалу сказывался более высокий класс игроков США и к 32-й минуте О'Нил и Гринуэй вывели американцев вперед.

Но словенцы пытались наладить контригру, и это получилось: сначала на 45-й минуте Грегорц сократил счет, а затем Муршак его сравнял. Концовка игры вышла крайне нервная, а затем пришла пора овертайма и серии буллитов. Там верх взяла сборная Словении – снова отличился Муршак.