Двухлетний ребенок пострадал после падения снега в Петербурге

Инцидент произошел, когда няня вышла погулять с коляской. Неожиданно рядом с ней упал слежавшийся снег, от испуга женщина опрокинула коляску - пострадала двухлетняя девочка. ЧП попало в объективы камер наблюдения.

Все произошло в понедельник, 12 февраля, на улице Подвойского в Невском районе Санкт-Петербурга.

На кадрах видно, как женщина переворачивает коляску с ребенком после того, как рядом с ней падает снег.

Как сообщает "Фонтанка.ру", в результате ЧП ребенок получил ушиб коленного сустава осколком льда. По факту случившегося проводится проверка.