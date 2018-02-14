Российские хоккеисты стартовали на Играх с поражения от словаков

Российские хоккеисты проиграли свой первый матч в рамках олимпийского турнира. Подопечные Олега Знарка встречались с командой Словакии, вели по ходу встречи со счетом 2:0, но в итоге уступили – 2:3.

Матч начался с быстрых атак российской команды. Первую шайбу в составе российских хоккеистов на турнире на 3-й минуте встречи забросил Владислав Гавриков, хотя изначально шайбу записали на Николая Прохоркина. Спустя чуть более минуты преимущество российской команды в матче удвоил Кирилл Капризов (5-я). Однако затем словакам за две минуты удалось перевернуть ход встречи и сравнять счет при не совсем уверенной игре голкипера нашей команды Василия Кошечкина. Отличились Петер Олвецки (17-я) и Мартин Бакош (18-я). Первая шайба прошла у вратаря между щитков, а вторая залетела в ближний угол.

Второй период прошел при обоюдных атаках. Обе команды играли в силовой хоккей и применяли много силовых приемов. В конце игрового отрезка россияне остались в меньшинстве. Сначала две минуты "заработал" Александр Барабанов, но спустя несколько минут словак Марсель Хащак также присел на скамейку штрафников. Однако в формате 4 на 4 команды сыграли всего 15 секунд, затем у российской команды удалился Сергей Калинин.

Третий период прошел в такой же борьбе. Словаки иногда вчетвером встречали россиян на синей линии, боролись за каждую шайбу и не позволяли нашей команде создать опасный момент. А затем у российских хоккеистов случилось два удаления подряд. И если штраф Вячеслава Войнова словакам реализовать не удалось, то при следующем удалении Ивана Телегина точный бросок удался Петеру Черешняку (49-я). В концовке российская команда предприняла попытки отыграться и меняла вратаря на еще одного полевого игрока, но безрезультатно. Россияне стартовали на Играх с поражения.

Статистика матча:

Российские хоккеисты пербросали словаков. У наших 22 броска в створ против 19 у сборной Словакии. Команда Словакии удалилась на один раз больше – шесть против пяти. Также словацкие хоккеисты выиграли на одно вбрасывание больше – 33 против 32.

История противостояния со сборной Словакии:

Команды Словакии и России ранее встречались 25 раз. Пять матчей были сыграны на Олимпийских играх, еще 15 прошли в рамках чемпионатов мира, дважды команды встречались на Кубке мира и Чешских хоккейных играх, а еще одна встреча прошла на московском этапе Евротура в 2002 году. Как отмечает пресс-служба Федерации хоккея России, наша команда одержала в этих матчах 14 побед, четыре встречи завершились вничью, а теперь уже в семи матчах победу праздновала сборная Словакии.