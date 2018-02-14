Олень сбил преследовавший его вертолет в США

Исследовательский вертолет пал жертвой благородного оленя, которого егеря пытались поймать с помощью сбрасываемой с воздуха сетки, сообщает USA Today. Итогом преследования стала гибель животного и крушение винтокрылой машины.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 12 февраля, в округе Уосатч штата Юта. Представитель управления ресурсов дикой природы Марк Хэдли, который находился на борту вертолета, отметил, что это первый такой случай, притом что ежегодно сотрудники его ведомства таким образом отлавливают около 1300 животных — GPS-ошейники позволяют экологам отслеживать все перемещения парнокопытных и предупреждать возможные вторжения человека в их ареал обитания.

На сей раз все пошло не так: сброшенная сеть накрыла оленя, но он продолжал двигаться, так что пилоту пришлось опуститься примерно до трех метров над землей. В этот момент напуганное животное резко развернулось и задело рогами задний винт вертолета. Машину удалось посадить, но она завалилась на бок, а вот пострадавшего оленя спасти не получилось — от полученных травм он скончался в тот же день

"Не могу поверить, что мы выжили", — признался Хэдли, который, как и пилот, отделался незначительными травмами.

Многие экологи в штате Юта выступают против исследований дикой природы с помощью вертолетов, поскольку, по их мнению, эти "вторжения" негативно сказываются на животных.