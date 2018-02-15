Российские учёные проводят испытания уникальной подлёдной связи для Арктики

Первую в мире подлёдную связь разрабатывают и тестируют учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Харбинского инженерного университета (КНР). Уникальный эксперимент по изучению новой арктической технологии провели в бухте Новик на Русском острове.

Как сообщил руководитель эксперимента заведующий кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ профессор Владимир Короченцев, подлёдная связь — новейшее направление современной гидроакустики, которое имеет особое значение для разведки и добычи нефти и газа в Арктическом регионе.

"Чтобы осваивать Арктику, нужно сначала закрепиться в мелководных районах. В них — особые физические и технические принципы распространения звука, — отметил Короченцев. — Движение звука подо льдом имеет свою специфику, значительно изменяются сигналы, идёт сильное отражение ото льда и дна. Распространение упругих волн в мелком море — это проблема для учёных всего мира. Соединив физические методы российских исследователей с технологиями обработки информации китайских коллег, мы сможем достичь прорыва в освоении Арктической зоны".

В эксперименте использовали разработанный специалистами Инженерной школы ДВФУ пневматический гидроакустический излучатель, звуковые волны которого распространяются в воде и по льду, а также линзовые приёмные антенны.

Харбинские исследователи привезли высокоточные сейсмические приёмники для замера вибрации льда. Также были задействованы измеритель скорости звука, звуковизор для осмотра подводной части льда и другие приборы.

"С помощью современных приборов мы можем увидеть и понять, как распространяются упругие волны под водой и в толще льда. Это технически очень сложная задача, а учёные инженерной школы ДВФУ и Харбинского инженерного университета — первые, кто занялись этим направлением. Ранее мы несколько лет вели теоретические исследования, теперь приступили к экспериментальным работам", — добавил Короченцев.

Профессор также сообщил, что, согласно предварительным наблюдениям, лёд поглощает около 95% звука и является основным проводником гидроакустических сигналов. Эти данные подтверждают теоретические выводы, сделанные ранее, однако в ходе исследования перед учёными встало множество новых вопросов, которые нуждаются в дальнейшем изучении.

Кстати, ранее из отходов нефтехимии учёные создали суперпрочный материал для элементов метеостанций и даже подводных аппаратов, которые будут использоваться в экстремальных условиях Арктики.