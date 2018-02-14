Телеканал "Россия" представляет историю легендарной Салтычихи

На телеканале "Россия 1" стартует новый захватывающий сериал — "Кровавая барыня", действие которого развивается в XVIII веке и посвящено судьбе печально известной русской помещицы Дарьи Салтыковой, прозванной в народе Салтычихой.

Подлинной информации о помещице Салтычихе сохранилось немного. Известно, что она была замужем за Глебом Салтыковым, а после его таинственной смерти заточила себя в подмосковном поместье Троицкое. Салтычиха вошла в историю как одна из самых жестоких убийц – якобы она срывала зло на своих несчастных слугах, замучив и убив в общей сложности более сотни крепостных.

Когда информация о зверствах помещицы дошла до императрицы Екатерины II, Салтычиху решено было казнить. Однако в последний момент Екатерина почему-то отменила смертный приговор.

Как получилось, что самая богатая вдова Российской империи, набожная дворянка, воспитанная в монастыре в смирении и молитвах, вдруг превратилась в мучительницу и жестокую убийцу? И почему все-таки императрица пощадила ее?

Главную роль в сериале исполнила Юлия Снигирь. Актриса призналась, что не хотела играть Салтычиху и даже отказывалась от роли. "Это тот образ, который очень трудно оправдать. Весь съемочный процесс я занималась этим оправданием. Для меня было важно найти причинно-следственные связи. Никого сложнее я в своей жизни не играла", — призналась актриса.

В сериале снялись также Северия Янушаускайте и Федор Лавров, Петр Рыков и Кристина Бабушкина, Александр Асташенок, Юрий Цурило и Всеволод Соколовский.

Премьера "Кровавой барыни" — уже в ближайший понедельник, 19 февраля, в 21:00 на канале "Россия" или на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции. Не пропустите!