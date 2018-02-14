Король Саудовской Аравии и президент России обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Аль Сауд выразил соболезнование в связи с катастрофой Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Путин и король Саудовской Аравии также обсудили обстановку в зоне Персидского залива.

Король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Москва акцентировала внимание, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой, а также в стабилизации на Ближнем Востоке.

Москва и Эр-Рияд выразили готовность к усилению взаимодействия на мировых рынках углеводородов. Король Аравии уже встретился с главой Минэнерго Александром Новаком. Также стороны заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и военно-технической сферах.

Российский президент и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии и итоги сочинского Конгресса сирийского национального диалога. Собеседники условились о дальнейших контактах на различных уровнях и продолжении выполнения достигнутых во время октябрьского госвизита короля Саудовской Аравии в Россию.

А ночью 14 февраля Путину срочно позвонил президент Украины Петр Порошенко. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью 71 человека в авиакатастрофе Ан-148 "Саратовских авиалиний". Кроме этого Путин и Порошенко обсуждали ситуацию в Донбассе и выполнение Минских соглашений, а также обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком.