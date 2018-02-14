Американский керлингист выступает в одних кедах уже восемь лет

Представитель олимпийской сборной США по керлингу Тайлер Джордж рассказал, что восемь лет выступает в одних и тех же кедах, которые за это время изрядно истрепались. По словам американца, обувь для керлингистов очень важная вещь, необходимо, чтобы она была максимально удобной, сообщает NY Times.

Джордж рассказал, что планирует взять золото в своих рваных кедах, которые тот купил в 2010 году в обычном торговом центре.

"Мне так понравились белые кеды в полоску, что со временем я приклеил к ним тефлоновую подошву, чтобы они лучше скользили по льду", — рассказал олимпиец.

Правый кед Джорджа за столько лет постоянного использования стал напоминать дуршлаг, но американец называет это "вентиляцией".

По словам американца, керлингисту необходимо несколько недель, чтобы привыкнуть к новой обуви. Однажды он хотел сдать своих "полосатых друзей" в ремонт, однако потом передумал.

"Не хотел расставаться с ними даже на несколько дней", — отметил спортсмен.

14 февраля на групповом этапе сборная США по керлингу обыграла команду Кореи.