Секреты Сергея Капицы: к 90-летию ученого в Москве открыли мемориальную доску

Памятную доску академику, физику и популяризатору науки Сергею Капице открыли в Москве. Она установлена на доме номер 13 по Ленинскому проспекту. Здесь ученый прожил более 60 лет. Сергей Капица был не только успешным исследователем, но и телеведущим. Почти 40 лет он вел популярную научно-просветительскую передачу "Очевидное — невероятное". В 1980 году создатели программы Сергей Капица и Лев Николаев получили за программу государственную премию. В 2008 году Сергей Капица получил премию ТЭФИ как бессменный ведущий "Очевидного невероятного".

Также по инициативе Капицы в СССР с 1983 года стала выходить русскоязычная версия международного журнала "В мире науки".

Церемонию открытия памятной доски приурочили к 90-летию Сергея Капицы, сообщает телеканал "Россия 24".

"Сергей Капица умел популярно и доходчиво рассказать о самых сложных вопросах науки. Он был не только ученый, но и прекрасный рассказчик, глубоко знавший не только свою основную профессию, но и многие другие отрасли науки", — отметил на церемонии открытия доски президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Сергей Капица умел слушать власть, и власть слушала его, — добавил бывший президент РАН физик Владимир Фортов. — Именно благодаря этому крупному ученому и мыслителю стали возможны многие достижения в науке, несмотря на различные сложности. Он умело подсказывал власти необходимые решения в пользу развития науки".

Сергей Капица оставил после себя не только научные работы, но и афоризмы. "Руководить – это значит не мешать хорошим людям работать" – один из них. Он считал, что прежде чем в какой-то ситуации начать действия, надо ее понять. Ученый был прекрасным рассказчиком и не только научных историй, но и анекдотов, которые воспитывали в слушателях любовь к науке и учебе.

"Самое главное то, чем я был очарован, — рассказал о влияние Капицы на него телеведущий Дмитрий Киселев, — то, как он романтизирует науку. Он относился к науке, как рыцарь к прекрасной даме, и этим заражал. Он делал бесценное для науки — он ее защищал и никогда не давал в обиду".

Сергей Капица родился 14 февраля 1928 года в Кембридже. Себя он считал русским православным атеистом. Свое главное расхождение с церковью он объяснял так: "Я говорю, что человек придумал Бога, а они – наоборот".

Впрочем, когда споры на тему отношений религии и науки зашкаливали, то Сергей Капица умел их аккуратно погасить, рассказав небольшую историю: "Знаете, друзья мои, есть понятия "знание" и "вера". Вот, к примеру, миссис Джонс знает, что у нее ребенок от мистера Джонса, а мистер Джонс... верит в это".

Доктор физико-математических наук, профессор, Капица был главным научным сотрудником Института физических проблем имени своего отца Петра Капицы.

Ученый скончался в возрасте 84 лет в Москве14 августа 2012 года. В день 85-летия Сергей Капицы была открыта мемориальная доска на здании Российского нового университета.

Передача "Очевидное-невероятное" впервые вышла в эфир 24 февраля 1973 года. Телеканал "Россия" создал фильм о ее создателе и бессменном ведущем Сергее Петровиче Капице. Картина снята в жанре телевизионных мемуаров. Сергей Петрович сам рассказывает о своей жизни, полной интересных событий и встреч. Сейчас, когда Сергея Петровича не стало, фильм позволит нам еще раз вспомнить этого удивительного человека.