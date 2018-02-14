Тест ДНК со старой одежды не мог подтвердить родство с Мишулиным новоявленного сына

Карина Мишулина – дочь Спартака Мишулина вновь заявляет, что Тимур Еремеев ей не брат, несмотря на положительный результат ДНК-теста, который провели эксперты в России.

По иронии судьбы, костюм Карлсона стал главным доказательством, что у ее отца были тайные романы и внебрачные дети. Однако дочь и вдова скончавшегося 12 лет назад артиста уверены, что их родного человека оболгали.

Они в суде защищают честь и достоинство семьи, а Карина ведет свое расследование. Дочь Мишулина хочет выяснить, насколько правдив ДНК-тест между человеком и одеждой.

Карина говорит, что у нее на руках есть множество доказательств того, что она права, но в суде их не принимают. В поисках правды семья Мишулина обратилась в шведскую независимую генетическую клинику, отправив туда материалы для исследования.

Тем временем специальный корреспондент программы "Вести" Александр Карпов также провел собственное расследование. Он говорит, что результаты экспертизы смущают.

"Костюм, который отдали на исследование, — это старые тряпки, которые 12 лет пролежали в подвале. А в заношенной одежде разрушается ДНК. К тому же в заключении генетиков есть грубые ошибки, а значит, ему нельзя верить", — считает Карпов.

Сотрудники Центра генетических исследований Федерации судебных экспертов также утверждают: нет ничего проще, чем подделать генетическую экспертизу, и жертв фальсификации — хоть отбавляй.

Между тем, данное исследования проводил весьма авторитетный эксперт — профессор Павел Леонидович Иванов из Российского центра судебно-медицинской экспертизы.

Благодаря его заключениям внебрачные дети появились не в одном десятке звездных семей.

Корреспонденты программы "Вести" попытались встретиться с ним, однако это оказалось не так просто. Когда же, наконец, профессор согласился дать интервью, он потребовал за него 200 тысяч, а при встрече ошибки в заключении назвал "досадными опечатками".

Тем временем, результаты независимого исследования оказались сенсационными.

Специалисты шведской генетической клиники провели анализ присланных материалов. Они утверждают, что жизнеспособных ДНК на тканях нет.

Что намерены делать дальше Карина Мишулина и Тимур Еремеев? И решится ли семья Спартака Мишулина на эксгумацию его тела, чтобы доказать: актер Тимуру Еремееву – не отец? И почему российская экспертиза оказалась ошибочной? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".