Углич включен в Золотое кольцо России

Город Углич стал частью знаменитого туристического маршрута, известного под названием Золотое кольцо России.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, написав об этом на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность, что это придаст городу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития.

Ранее об этом во время Форума малых городов и исторических поселений в Коломне в январе 2018 года глава Углича Светлана Ставицкая попросила президента России Владимира Путина.

Формат Золотого кольца в 1967 году придумал специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.

Первоначально в сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, входили восемь городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Ранее сообщалось, что в это число может войти и Серпухов.