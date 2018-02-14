Россияне обещают дружную явку на выборах 18 марта

ВЦИОМ публикует результаты опроса за месяц до голосования на выборах президента России. Согласно опросам, на избирательные участки намерены прийти более 80 процентов респондентов.

Информированность россиян о предстоящих выборах и вовсе приближается к максимальной отметке. 93 процента опрошенных заявили, что знают о предстоящих выборах, и знают день, когда они состоятся.

Также стоит отметить, что с начала года неуклонно снижается процент тех, кто сейчас заявляет о своём нежелании идти на выборы, если бы они состоялись в конце текущей недели. Если в начале года таких было более 6 процентов, то по состоянию на конец первой декады февраля лишь 3 процента опрошенных выразили нежелание голосовать в ближайшие выходные.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 9-11 февраля по телефону. Ежедневно опрашивалось до 1 тысячи респондентов, возраст которых превышал 18 лет. Для такой выборки размер ошибки в абсолютном большинстве случаев не превышает 1,2%.