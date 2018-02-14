Стрелок, ранивший трех человек у штаб-квартиры разведки в США, задержан

В США три человека ранены в результате стрельбы у въезда на территорию Агентства Национальной безопасности (АНБ) в штате Мэриленд.

Как передает телеканал "Россия 24", стрелок, чья личность не раскрывается, задержан на месте.

Сейчас полиция с собаками изучает черный внедорожник нападавшего — он врезался в ограждения у блок-поста АНБ. К расследованию подключились и сотрудники Федерального бюро расследований.

О происшествии доложили президенту США Дональду Трампу, который именно сегодня назначил нового главу АНБ — им стал Пол Накасоне. Он же возглавит киберкомандование Вооруженных сил США.