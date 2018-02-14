Олег Знарок: все ошибки я беру на себя, это моя команда

Главный тренер российских хоккеистов Олег Знарок прокомментировал поражение команды в стартовом матче олимпийского турнира против команды Словакии. По словам наставник, в неудаче не стоит винить вратаря россиян Василия Кошечкина.

"Сами отдали игру, здесь все ясно. Все ошибки я беру на себя. Это моя команда, — заявил Знарок, которого цитирует РИА Новости. — Вы не первый год меня знаете, я не буду отвечать, виноват ли Кошечкин в пропущенных голах. Этого не произойдет. Пропущенные голы — вина всей команды, все отвечают за это. Мы действительно расслабились, забив два гола. Решили, что все хорошо будет. Большинство не работает у нас, хотя на тренировках все нормально".

Также отметил, что нападающие нашей команды Павел Дацюк и Илья Ковальчук сами попросили включить в их тройку Сергея Мозякина. "У них неплохо получалось, мы попробовали их с корейцами. Потом они сами попросили. Бывает такая чуйка. Вроде неплохо сыграли", — добавил Знарок.