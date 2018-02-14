В Перу арестован заключенный, который сбежал, заменив себя братом-близнецом

Полиция Перу арестовала беглого преступника Александра Дельгадо, который в январе 2017 года сбежал, заменив себя братом близнецом. Во время свидания с родственником заключенный дал тому принять наркотик, переоделся в его одежду и вышел из тюрьмы, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Сначала стражи порядка думали, что брат Дельгадо был с ним в сговоре, однако позже поняли, что тот ничего не знал о плане родственника. Отличить "фальшивого" заключенного от настоящего удалось с помощью отпечатков пальцев.

Вновь арестованный преступник заявил, что сбежал, потому что очень хотел повидать мать.

Александр Дельгадо был приговорен к 16 годам тюрьмы за воровство и изнасилование несовершеннолетнего. Теперь ему увеличат срок за побег.