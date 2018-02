Двойника Ким Чен Ына задержали за танец перед болельщиками КНДР

Попытка уже известного на Олимпиаде в Пхенчхане двойника лидера КНДР Ким Чен Ына по имени Говард станцевать перед северокорейскими болельщиками закончилась неудачно. В Сеть попали кадры, как пародист во время матча женских команд Кореи и Японии пытался их завести.

Однако очень быстро подоспели, по всей видимости, северокорейские охранники. Они сдали Говарда полиции.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y