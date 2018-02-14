Стресс спал: российские хоккеисты о поражении в матче со словаками

Российские хоккеисты прокомментировали поражение в стартовом матче олимпийского турнира против сборной Словакии. Капитан команды Павел Дацюк отметил, что теперь весь стресс с россиян спал, а Илья Ковальчук отметил хорошую игру вратаря соперника.

"Теперь стресс спал, — заявил Дацюк, которого цитирует ТАСС. — Все команды настраиваются. Словаки хорошо сыграли в обороне, мы не реализовали много моментов. Нам в следующих матчах нужно проще играть в защите".

Ковальчук добавил, что теперь российским хоккеистам нужно сделать правильные выводы. "Конечно, нет, мы не расслабились, — сказал Ковальчук. — У нас была куча моментов, но у них вратарь здорово сыграл, а они сделали всего четыре броска за период. Никто не расслаблялся, просто они сегодня были лучше. Надо сделать правильные выводы. Что страшного произошло? Словения сегодня также обыграла США, поэтому все начинается сначала. Мы предполагали, что в нашей группе каждый может обыграть каждого".

Еще один нападающий Кирилл Капризов после матча поблагодарил болельщиков. "Трагедии не случилось, матчи впереди. От игры к игре нужно прибавлять, несмотря на то, что в плей-офф все равно выходят все команды. Болельщики — красавцы, спасибо им большое. Нам говорили, что их будет много", — отметил он.