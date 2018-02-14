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Мозг человека и животных 32 минуты назад
Найдены участки мозга, в которых алкоголь "будит" агрессию и жестокость
Магнитно-резонансная томография помогла обнаружить участки мозга, которые отвечают за агрессивное поведение, когда человек выпьет лишнего.
ото Global Look Press.
Многие люди, выпив лишнего, становятся агрессивными и часто вступают в ссоры, а порой и драки. И теперь австралийские исследователи выяснили, какие конкретно области мозга задействованы в таких реакциях.
Команда из Университета Нового Южного Уэльса использовала магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы измерить скорость кровотока в разных частях головного мозга.
В исследовании приняли участие 50 здоровых молодых мужчин. Их разделили на две группы: одной предложили спиртосодержащие напитки (водку с тоником), а другой – безалкогольные напитки-плацебо (то есть добровольцы думали, что выпивают).
Когда мужчины выпили предложенное, их поместили в аппарат МРТ и, пока проходило сканирование мозга, участникам предложили пройти небольшое соревнование на скорость реакции. На самом деле такой тест является провокационным; его используют, чтоб отследить уровень агрессии человека.
Условия были такими: когда на экране перед добровольцем появлялся цветной квадрат, тот должен был максимально быстро нажать на кнопку. Мужчины думали, что их соперники делают то же самое. Но на самом деле они соревновались с искусственным интеллектом.
Если участник проигрывал, включался неприятный громкий шум, а если выигрывал, то он мог сам отрегулировать уровень громкости этого шума для соперника. Это и был показатель агрессии.
В результате функциональная магнитно-резонансная томография показала то, что искали учёные: изменения в работе префронтальной коры головного мозга. Эта область отвечает за управление мыслительной и моторной активностью, играет главную роль в создании когнитивных схем и планов действий, принятии решений, а также контроле и регуляции как внутренней деятельности, так и социального поведения.
У тех участников, которые вели себя наиболее агрессивно (и употребляли перед тестом алкоголь), наблюдалось снижение активности в префронтальной коре. Особенно снизилась активность дорсолатеральной и дорсомедиальной префронтальной коры — это зоны, связанные с рабочей памятью и способностью сдерживать реакции на внешние раздражители. Иными словами, добровольцы утрачивали способность контролировать своё поведение.
Более того, тот же эффект – снижение активности – наблюдался также в областях, которые отвечают за вознаграждение.
А вот в гиппокампе, который связан с формированием эмоцией и консолидацией памяти (перевод из кратковременной в долговременную), напротив, активность значительно повышалась.
"Эти области могут поддерживать разные формы поведения, такие как мирное и агрессивное, в зависимости от того, является ли человек трезвым или пьяным", — рассказывает ведущий автор работы Томас Денсон (Thomas Denson).
Он также подчёркивает, что в данном случае использовались низкие дозы алкоголя (ровно столько, чтобы его концентрация в крови достигла отметки, после которой австралийские законы запрещают вождение автомобиля), а эффект всё равно был заметным и довольно продолжительным. Неудивительно, что более крупные порции спиртного вызывают ещё более сильные эмоции, которые сложнее контролировать.
Коллеги Денсона добавляют, что результаты его команды согласуются с уже имеющейся информацией об отдельных областях мозга, а также с некоторыми психологическими теориями относительно алкогольной агрессии.
По мнению исследователей, следует изучить подобные эффекты с большей выборкой людей и с различными дозами спиртного.
Поясним, что сегодня большинство работ, связанных с употреблением алкогольных напитков, проводятся на мышах из-за этических соображений. Но в данном конкретном случае (из-за отличий в работе мозга и в степени социализации) целесообразно всё же искать добровольцев среди людей.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience.
Кстати, ранее выяснилось, что в мужском мозге агрессия и секс неразрывно связаны. Другое исследование показало, что агрессия приводит к появлению новых клеток в мозге.
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