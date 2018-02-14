Владислав Третьяк: команда у нас есть, в раздевалке был хороший разговор

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк высказал свое мнение по поводу неудачного старта российских хоккеистов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Российская команда уступила сборной Словакии со счетом 2:3, ведя по ходу встречи в две шайбы.

"Я хочу сказать, что это Олимпиада, здесь слабых соперников нет, — сказал Третьяк, которого цитирует РИА Новости. — Команда начала очень здорово. Потом счет стал 2:1 — думали, ну, случайно. Потом 2:2 — думали, добьем. К сожалению, не получилось. Заметно стали волноваться потом. Но команда у нас есть. В раздевалке очень хороший разговор был, все всё понимают. Готовимся к следующей игре".