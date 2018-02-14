Глава Минфина США анонсировал санкции по "кремлевскому списку"

Россиян ждут новые санкции со стороны США. Вскоре они будут введены против ряда фигурантов "кремлевского списка", пообещал глава американского министерства финансов Стивен Мнучин. Министр признал, что работа над разработкой санкций идет очень активно.

Это заявление Мнучин сделал на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о дальнейших планах вашингтонской администрации по реализации закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Закон был принят в США летом 2017 года, напоминает ТАСС. Акт предусматривает ужесточение режима санкций к России, Ирану и Северной Корее.

Мнучин пояснил, что решение об ужесточении санкций к российским спецслужбам и оборонно-промышленному комплексу России будет принимать не Минфин США, а Госдепартамент.

Минфину США поручено только подготовить предложения о введении санкций к российским олигархам и членам российского правительства.

Открытая версия "кремлевского списка" была опубликована в конце января 2018 года. В него были внесены 210 человек, в том числе премьер-министр России Дмитрий Медведев, все члены его правительства, а также руководство президентской адмнистрации, бизнесмены и главы ряда госкомпаний и госбанков.

Ожидание новых санкций уже привело к притоку в Россию существенных денежных средств. В основном приток денег в Россию идет из Швейцарии, Лондона и Австрии.

