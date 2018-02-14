Разошлись в штатном режиме: Минобороны убеждает Британию не бояться "Кызыла-60"

Российские военные опровергли сообщения об опасном инциденте при проходе пролива Босфор между вспомогательным судном Черноморского флота РФ "Кызыл-60" и кораблем ВМС Великобритании "Энтерпрайз".

Об этом рассказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев. Он подчеркнул, что никаких опасных маневров, связанных с пересечением курса британского корабля "Кызыл-60" не совершал.

По его словам российское судно, следовавшее из Средиземного в Черное море, и "Энтерпрайз" разошлись в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров).

Трухачев подчеркнул, что для данного участка проливной зоны это является "абсолютной нормой для всех участников судоходства.