На месте крушения Ан-148 найдено более 4 000 обломков

В ходе поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружено более 4 тысяч обломков. Поисковые работы ведутся на площади в 50 гектаров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, за время работ, по данным на 19:00 14 февраля, обнаружено 4139 элементов самолета. Спасатели также собирают и личные вещи пассажиров, которые передаются криминалистам Следственного комитета.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Московской области

Сергей Полетыкин говорил, что большая часть обнаруженных фрагментов Ан-148 вывезена с места крушения и доставлена в ЛИИ имени Громова для экспертизы МАК.

В ликвидации последствий крушения самолета задействованы более тысячи человек и около 200 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.