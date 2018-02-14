Небензя: Россия пытается прекратить войну в Сирии

Россия делает все возможное для того, чтобы предотвратить любое крупное международное противостояние в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом — по итогам заседания Совета Безопасности по сирийскому урегулированию — мировую общественность проинформировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что Россия больше всех заинтересована в урегулировании

конфликта в Сирии и, по его мнению, ни одна страна не сделала столько для примирения в ближневосточной республике, как РФ.

Небензя отметил, что министерство иностранных дел России активно работает, как с официальным правительством Сирийской арабской республики, так и с оппозицией. В том числе на переговорах в Астане, а затем в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

СБ ООН провел 14 февраля заседание по сирийскому урегулированию, уделив особое внимание боестолкновениям между формированиями, поддерживаемыми различными международными игроками, в частности удару возглавляемой США коалиции по проправительственным силам.