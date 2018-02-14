Песков назвал "чушью" слова Пономарева об инциденте с вертолетом Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью показания, данные бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым в киевском суде относительно якобы имевшей место в феврале 2014 года попытке покушения на главу российского государства Владимира Путина.

Об этом он заявил в комментарии "Интерфаксу", отвечая на вопрос агентства, как в Кремле расценивают утверждение Пономарева о том, что решение о начале процесса воссоединения Крыма с Россией было принято Путиным после инцидента с вертолетом 22 февраля 2014 года, которое он воспринял, как покушение иностранных спецслужб на себя.

"Это чушь", — ответил Песков.

14 февраля Пономарев дал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. По его словам об инциденте с вертолетом Путина он узнал от одного из сотрудников Федеральной службы охраны РФ.