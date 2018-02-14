Знаменитые британские вокалисты представят в Москве новую программу

В ближайшее воскресенье, 18 февраля, пятикратные обладатели премии "Грэмми" The Swingle Singers выступят в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. Знаменитый акапельный ансамбль привезет в столицу новую программу – "The Swingles: Winter Tales".

The Swingle Singers – легендарный вокальный коллектив, репертуар которого насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров и стилей от классики до джаза. Они исполняют сложнейшие партитуры, симфонические и оркестровые сочинения, песни и джазовые стандарты. В 60-е музыканты прославились своим вокальным прочтением клавирных сочинений Баха (альбом Jazz Sebastian Bach) и с тех пор выпустили свыше 50 дисков. "Мир вокальной и хоровой музыки значительно изменился за последние 50 лет... Но The Swingle Singers сумели занять и удержать свою особенную нишу. С каждым годом коллектив продолжает только процветать!", – пишет газета Chicago Sun-Times.

Выступления группы – это уникальное сочетание невероятной вокальной виртуозности, безупречности исполнения и шоу высокого класса. За 50 лет своего существования коллектив стал эталоном и художественным ориентиром для множества вокальных коллективов a cappella во всем мире.

В февральском концерте в Доме музыке группа представит свою новую программу. Музыканты продемонстрируют свою уникальную манеру исполнения и оригинальные аранжировки "классика a la джаз". "В Winter Tales ("Зимние сказки") мы поем свою любимую музыку в нашем фирменном стиле, – поделился в интервью тенор Оливер Гриффитс, один из участников группы, – некоторые аранжировки производят просто магическое воздействие, по крайней мере, на меня".

Начало концерта – в 19:00, 18 февраля, Светлановский зал ММДМ.