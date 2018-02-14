Докучаевский кошмар: ВСУ снова стреляют по детям

Киев готовится к наступлению в Донбассе — стягивает тяжелое вооружение и технику, усиливает бригады новыми силами: это заявление представителя ДНР Дениса Пушилина прозвучало в Минске на очередном раунде трехсторонних переговоров. Привел конкретные данные об активизации ВСУ. Причем вдоль всей линии соприкосновения. И сегодня — другая информация, уже от разведки донецких республик: выявили, что украинские саперы минируют прифронтовые города Донбасса. Взрывчатку закладывают под газопроводы, электростанции и опоры ЛЭП. В Донецке видят в таких действиях подготовку к провокациям. И подтверждения уже приходят. В среду украинские силовики обстреляли несколько школ в Докучаевске.

"Мы вынуждены констатировать активизацию украинской стороной военных приготовлений вдоль всей линии соприкосновения", — констатировал полпред ДНР Денис Пушилин. Донецкая народная республика, город Докучаевск, опять под обстрелом. Снаряды попали в школу, в детский интернат и в жилой дом, сгорела квартира. Но больше всего досталось школе.

Второй этаж школы – разбито стекло. Третий этаж — попадание в раму, в стену. Тридцатый калибр. Это пушка БМП. Сегодня в час дня был обстрел. По прямой, наверное, — километра полтора-два до украинских позиций. Для БМП это в упор. Стреляют уже пятый раз — детей пугают, дети в подвалах сидят. Обычные дети, учителям посвящают такие, например, строчки: "Елена Александровна, мы вас любим! С любовью, седьмой "А". Наши учителя, мы вас любим. Лера + Маша". Стреляли в них, в тех, кто писал. Их спустили в подвал. Их сразу же эвакуировали. Здесь же, в школе. Простейшее укрытие. В 13 часов началась стрельба, детей привычно спустили сюда, в подвал. Их заводят сюда и рассаживают по стульчикам. Потом, когда стрельба прекращается, их отправляют домой.

Рядом со школой — террикон и украинские позиции рядом. То есть весь этот докучаевский кошмар с обстрелами превращается в хронику взбесившейся БМП, боевой машины пехоты. Украинский экипаж, которой раз за разом расстреливает город. А с той, с украинской стороны, ни прокуратура, ни командование не обращают на это внимание.