Умер экс-премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс

Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на голландское правительство.

Бывший политик скончался в кругу родных и близких в нидерландском городе Роттердаме.

Он руководил кабинетом министров страны с 1982 по 1994 год - дольше, чем другие голландские премьеры. С 2001 по 2005 год он был Верховным комиссара ООН по делам беженцев. Также он принимал активное участие в создании Евросоюза.