Баскетбол. ЦСКА в драматичном поединке обыграл "Локомотив-Кубань"

В центральной встрече игрового дня Единой лиги ВТБ баскетболисты ЦСКА сумели переиграть в гостях краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 78:75. Благодаря этой победе московские армейцы переместились на вторую строчку турнирной таблицы, а "железнодорожники" опустились на третье место.

До самых последних минут матча не было ясности, кто же победит в этой встрече. И все же московские баскетболисты смогли одолеть краснодарскую команду. Форвард ЦСКА Уилл Клайберн оказался самым результативным игроком, набрав 26 очков.

На данный момент ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице, одержав 14 побед в 16 играх. "Локомотив-Кубань" идет третьим (12 побед в 15 встречах). Лидирует же в Единой лиге ВТБ казанский УНИКС, который из 14 поединков уступил лишь в одном.