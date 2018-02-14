Стрельбу у АНБ расследует ФБР

Инцидентом со стрельбой у военной базы Форт-Мид Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд займется Федеральное бюро расследований (ФБР). Агенты ФБР выясняют причину, по которой был открыт огонь на КПП.

Автомобиль действительно попытался проехать на территорию секретного агентства без остановки на КПП и разрешения, подтвердил специальный агент ФБР Гордон Джонсон. Он добавил, что на такой случай у АНБ есть специальный протокол, который определяет последовательность дальнейших действий на такой вызов безопасности секретного объекта.

После этого был открыт огонь. Автомашина врезалась в отбойник. При этом пострадали сразу три человека: водитель машины, сотрудник АНБ и случайный прохожий. Утверждается, что никто из пострадавших не получил огнестрельных ранений. Ранения не угрожают жизням пострадавших.

Огонь открыл сотрудник полиции АНБ. Он задержан на время разбирательства. Также задержаны три человека, находившиеся в машине-нарушителе. Двое арестованы, один отправлен в больницу. По предварительным данным, машина, на которой была предпринята попытка прорыва периметра военной базы, была взята в аренду.

АНБ занимается ведением электронной разведки. 14 февраля главой АНБ назначен генерал-лейтенант Пол Накасоне.