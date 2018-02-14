Дело Нетаньяху: ожидается заявление от прокуратуры

Дело Нетаньяху: ожидается заявление от прокуратурыЧитайте нас в Telegram
В Израиле все внимание приковано к прокуратуре. От ее представителей ждут заявления — будет ли заведено дело на премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Ранее полиция не просто передала результаты расследования о коррупции и взяточничестве в ведомство, но и настоятельно посоветовала завести дело на премьера.
Беньямин Нетаньяху нервничает. Вечером во вторник он отменил запланированные встречи, публичные мероприятия, не пришел в Кнессет на обсуждение бюджета. Его команда готовила ответ полиции, сообщившей, что расследование закончено, и рекомендовавшей судить премьер-министра по обвинениям в коррупции и служебных злоупотреблениях.
Когда- то все начиналось празднично: с элитных марок шампанского и дорогих сигар. Именно такими подарками систематически снабжал влиятельного друга американский магнат Арнон Мильчен. За несколько лет выпитого и выкуренного накопилось, по мнению следствия на миллион шекелей. Причем, по показаниям свидетелей, жена израильского лидера, Сара Нетаньяху, не ожидая сюрпризов, сама порой составляла списки ожидаемых даров.
Однако одним эпизодом дело не исчерпывается. Нетаньяху обвиняют в сговоре с главным редактором крупнейшей израильский газеты "Едиот Ахранот" Арноном Мозесом. Там полиция не нашла ни подарков, ни дружбы, но увидела следы злоупотреблений: обмена политической поддержки на информационную в преддверии выборов.
"Это печальный день для народа Израиля. Тот тяжелый день, когда полиция выдвигает обвинения против премьер-министра. Теперь решение должен принять государственный прокурор. Надеюсь, что в интересах нашего государства это будет сделано как можно быстрее", — заявил глава парламентской оппозиции Кнессета Ицхак Герцог.
Теперь судьба Беньямина Нетаньяху целиком в руках юридического советника правительства и государственного прокурора. Именно им, а не полиции предстоит решить, достаточно ли собрано улик и свидетельств, чтобы премьер-министр предстал перед судом. Сам Нетаньяху в это не верит.
Если дело все-таки дойдет до суда, Нетаньяху придется уйти в отставку и подвести черту под своим самым долгим в истории Израиля премьерством.
Эту израильскую традицию трудно назвать доброй. Не считая министров и мэров городов, только за последние восемь лет в тюрьме сидел и президент страны Моше Кацав - за сексуальные домогательства, и премьер-министр Эхуд Ольмерт - за коррупцию. Так что у Беньямина Нетаньяху появился серьезный повод для переживаний. Тем более, что сигарами и шампанским полиция ограничиваться не намерена. На подходе дело о злоупотреблениях при покупке партии подводных лодок в Германии.
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