В американских школах запрещают понятие "лучший друг"

Учителя в некоторых американских школах запрещают ученикам употреблять словосочетание "лучший друг". Педагоги хотят, чтобы это понятие перестало существовать. По их словам, "лучшие друзья" мешают детям обзавестись широким кругом знакомств, сообщает Metro.

В американской частной школе Prince George’s school в городе Баттерси заводить "лучших друзей" запрещено с 2013 года. Учителя говорят, что многие дети огорчаются, узнав, что они не являются лучшими друзьяими того или иного одноклассника.

"Учащиеся чувствуют себя изолированными. Зачем нужен один лучший друг, когда можно иметь множество хороших друзей?" — говорит американский психолог Барбара Гринберг.

"Многие дети переживают из-за того, что у них нет лучших друзей. Возможно, его просто нет, а может быть, он переехал. Мы стараемся им объяснить, что один-единственный особенный друг им не нужен", — добавила Гринберг.

Недавно такую политику поддержала британский эксперт по воспитанию Лиз Фрейзер. В эфире телешоу "Доброе утро, Британия" женщина заявила, что у нее никогда не было лучшего друга или подруги.

"Будь у меня лучший друг, я бы думала, что так вышло из-за того, что больше со мной никто дружить не хочет", — заявила Фрейзер.