Перестрелка во Флориде: дети прячутся от стрелка в здании школы

По данными американских СМИ, в результате стрельбы во Флориде погибли несколько человек. До 50 могут быть ранены. Полиция пока подтверждает информацию о 20 пострадавших в местной школе имени Дугласа.

На кадрах с места происшествия видно, как полиция штурмует здание, всю территорию школы оцепили, вызваны десятки машин полиции и скорой. Личность стрелка пока неизвестна, передает телеканал "Россия 24". Неясно также, это один человек или несколько.

Часть студентов полиция уже освободила, но многие еще прячутся в здании. Как сообщают телеканалы, дети пишут друзьям в соцсетях, что прячутся в туалете большой группой — туда их отвел учитель.