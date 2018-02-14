ФБР и полиция проводят спецоперацию в школе Флориды, где произошла стрельба

Тема:
Стрельба в Америке 45 минут назад
14 февраля 201823:36
ФБР и полиция проводят спецоперацию в школе Флориды, где произошла стрельбаЧитайте нас в Telegram
Появились предварительные сообщения о возможном стрелке, открывшим огонь по учащимся школы Дугласа на юге Флориды. Это Николас Круз, рыжеволосый мужчина, одетый в черную рубашку. Тем временем ФБР выехало на место, чтобы помочь местной полиции провести спецоперацию по освобождению учеников в старшей школе.
В местных СМИ появляются сообщения о нескольких погибших, раненых около 50. Полиция штурмует здание, всю территорию школы оцепили, вызваны десятки машин полиции и скорой, передает телеканал "Россия 24".
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