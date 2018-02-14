Волейбол. Казанский "Зенит" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Волейболисты казанского "Зенита" одержали пятую победу в пяти встречах группового этапа Лиги чемпионов. В группе D российская команда в гостях оказалась сильнее "Берлина" со счетом 3:1 (25:17, 25:20, 23:25, 25:23). Эта победа позволила казанцам досрочно выйти в плей-офф турнира.

Россияне на групповом этапе не испытывают серьезных проблем. Победа над клубом из Берлина стала для наших волейболистов пятой подряд. В следующей встрече Лиги чемпионов на групповом этапе "Зенит" дома примет французскую "Тулузу". Игра состоится 28 февраля, сообщает РИА Новости.