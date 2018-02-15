Стрельба во Флориде: один из школьников публикует фото с места событий

Устроившего в школе Флориды перестрелку человека опознали, это один из бывших учеников. Об этом сообщил телеканал WSVN. Сейчас он в бегах, его ищут.

Один из учащихся, который сейчас находится в здании, забаррикадировался в кабинете и публикует в своем Twitter фото.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aj22000 (@TheCaptainAidan) 14 февраля 2018 г.

#BREAKING: A shooting has occurred at Marjory Stoneman Douglas High School. https://t.co/xJpqSkic1U — WSVN 7 News (@wsvn) 14 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе города Паркленд пострадали более 20 человек. Данные о жертвах разнятся. Издание Miami Herald со ссылкой на главу пожарного департамента сообщает об одном погибшем.