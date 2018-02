Стрельба во Флориде: один из школьников публикует фото с места событий

Устроившего в школе Флориды перестрелку человека опознали, это один из бывших учеников. Об этом сообщил телеканал WSVN. Сейчас он в бегах, его ищут.

Один из учащихся, который сейчас находится в здании, забаррикадировался в кабинете и публикует в своем Twitter фото.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt